दहेज ने ली एक और बहू की जान! ससुराल में मृत पाई गई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जानिए मानसी राजपूत की मौत का मामला क्या है

Mansi Rajput Dowry Case: मानसी राजपूत एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर थी जिसकी शादी 2024 में लखनऊ के सागर से हुई थी. 30 मई 2026 को मानसी को परिवार को उनकी मौत की सूचना मिली.

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सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी राजपूत की मौत के बाद परिवार ने दहेज हत्या का आरोप लगाया है. (सांकेतिक तस्वीर)

Mansi Rajput Death Case: उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से दहेज उत्पीड़न और मौत का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. यहां एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अपने ससुराल में मृत पाई गई है. परिवार का आरोप है कि मानसी राजपूत को ससुराल में दहेज के लिए प्रताड़ित किया जा रहा था. मानसी राजपूत का ये भी आरोप है कि शादी के दौरान लड़के के परिवार को अच्छी-खासी रकम नकद दी गई थी लेकिन, वर पक्ष इससे संतुष्ट नहीं था.

क्या है पूरा मामला

एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर मानसी राजपूत की शादी 2024 में सागर राजपूत से हुई थी. कानपुर की रहने वाली मानसी और सागर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव थे. इंस्टाग्राम पर मानसी के लगभग 8 लाख फॉलोअर्स थे. मानसी के परिवार का दावा है कि शादी के दौरान उन्होंने 7 लाख रुपये नकद और घर का अन्य सामान ‘तोहफे’ के तौर पर दिया था. लेकिन इतने से ही सागर का परिवार संतुष्ट नहीं था और मानसी से पति और उसके परिवार के अन्य सदस्य कार की मांग कर रहे थे. मानसी के परिवार का आरोप है कि कार की मांग को लेकर मानसी को प्रताड़ना दी जा रही थी और मांग पूरी न करने पर उसकी हत्या कर दी गई. फिर शव को लटका दिया ताकि यह आत्महत्या जैसा लगे.

मानसी के परिवार ने दावा किया है शादी के बाद से ही कम दहेज लाने के कारण ससुराल में मानसी को ताने और अपमान सहना पड़ रहा था. ससुराल के लोग ज्यादा सामान और नकद की उम्मीद कर रहे थे. मानसी के ससुराल वाले खास तौर पर एक कार की मांग कर रहे थे.

कब हुई मानसी राजपूत की मौत?

परिवार के अनुसार, शनिवार, 30 मई को उन्हें ता चला कि उनकी बेटी ने आत्महत्या कर ली है. हालांकि, परिवार का कहना है कि ये एक हत्या है. इसे आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जा रही है. मृतका के परिवार का आरोप है कि मानसी को शारीरिक और मानसिक, दोनों तरह की यातनाएं दी गईं. दावा किया गया है कि मानसी ने अपने परिवार को इन कथित यातनाओं के बारे में बताया था और परिवार वाले सुलह कराने के लिए कई बार लखनऊ भी गए थे.

ससुराल के 5 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज

मानसी राजपूत की संदिग्ध मौत के मामले में परिवार की लिखित शिकायत के आधार पर पति सागर राजपूत और उसके परिवार के पांच अन्य सदस्यों के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज किया गया है. आरोपियों में सागर राजपूत, ससुर राजेश, देवर अनु, ननदें बरखा और चांदनी और बुआ-सास आशा शामिल हैं. पति सागर को हिरासत में ले लिया गया है और पुलिस की जांच जारी है.

बता दें कि हाल ही में लखनऊ से एक नव-विवाहिता श्वेता सिंह की मौत का भी मामला सामने आया है. ये मामला भी दहेज हत्या से जुड़ा है. 28 वर्षीय नवविवाहिता श्वेता की शादी सिर्फ 6 महीने पहले शिवम सिंह से हुई थी. श्वेता की लखनऊ के ठाकुरगंज क्षेत्र में रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई थी. श्वेता के परिवार का भी आरोप है कि शिवम और उसके परिवार वाले दहेज को लेकर बहू को प्रताड़ित करते थे और मांग पूरी न होने पर हत्या कर दी. इस मामले में भी पति शिवम सिंह हिरासत में है और जांच जारी है.