  • Hindi
  • Crime
  • Thieves Stole A 10 Ton Iron Bridge In Korba City Chhattisgarh 5 Arrested

गजब! 10 टन वजनी लोहे का पुल चुरा ले गए चोर, रातों-रात गायब हो गया 40 साल पुराना ब्रिज, जानें पूरा मामला

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शेष चोरी का सामान कहां बेचा गया है. लगभग 70 फुट लंबा और पांच फुट चौड़ा 10 टन वजनी यह पुल करीब 40 वर्ष पहले बनाया गया था.

Published date india.com Published: January 24, 2026 2:29 PM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
(प्रतीकात्मक तस्वीर)

Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां नहर पर बना लगभग 40 वर्ष पुराना 10 टन वजनी एक छोटा लोहे का पुल रातों-रात चोरी हो गया. घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा भी हो गया. जांच में पता चला पुल चुराने की घटना में 15 लोग शामिल थे. इन लोगों ने कथित तौर पर गैस कटर से पुल को काटकर चुरा लिया और उसे कबाड़ में बेच दिया.

चोरी के आरोप में 5 गिरफ्तार

अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. घटना का पता तब चला जब 18 जनवरी की सुबह लोगों ने देखा कि ढोढीपारा इलाके में नहर पार करने के लिए बना लोहे का पुल गायब है. कोरबा जिले (Korba District) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि इसके बाद लोगों ने वार्ड के पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को इसकी जानकारी दी.

पटले ने बताया कि पार्षद द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीएसईबी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई जिसके आधार पर मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने पुल को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और इस चोरी में शामिल 15 आरोपियों की पहचान की गई.

आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से स्थानीय निवासी लोचन केवट (20), जयसिंह राजपूत (23), मोती प्रजापति (27), सुमित साहू (19) और केशवपुरी गोस्वामी उर्फ ‘पिक्चर’ (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने पुल चोरी करने की बात स्वीकार की है.

अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी मुकेश साहू और असलम खान समेत 10 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने बताया कि पुलिस ने चोरी के बाद नहर के अंदर छिपाया गया लगभग सात टन लोहा जब्त कर लिया है. साथ ही चोरी का लोहा ले जाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शेष चोरी का सामान कहां बेचा गया है. लगभग 70 फुट लंबा और पांच फुट चौड़ा 10 टन वजनी यह पुल करीब 40 वर्ष पहले बनाया गया था. वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास के अनुसार, पुल चोरी होने के बाद से स्थानीय लोग नहर पार करने के लिए पास के कंक्रीट पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं.

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

(इनपुट- एजेंसी)

About the Author

Shivendra Rai

Shivendra Rai

उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले के रहने वाले शिवेन्द्र राय को हिंदी डिजिटल पत्रकारिता में 5 साल का अनुभव है. वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से इतिहास में एमए ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Crime की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.