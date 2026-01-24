Hindi Crime

गजब! 10 टन वजनी लोहे का पुल चुरा ले गए चोर, रातों-रात गायब हो गया 40 साल पुराना ब्रिज, जानें पूरा मामला

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शेष चोरी का सामान कहां बेचा गया है. लगभग 70 फुट लंबा और पांच फुट चौड़ा 10 टन वजनी यह पुल करीब 40 वर्ष पहले बनाया गया था.

Crime News: छत्तीसगढ़ के कोरबा शहर में एक अनोखा मामला सामने आया है. यहां नहर पर बना लगभग 40 वर्ष पुराना 10 टन वजनी एक छोटा लोहे का पुल रातों-रात चोरी हो गया. घटना की सूचना मिलते ही हड़कंप मच गया. पुलिस ने जांच शुरू की तो मामले का खुलासा भी हो गया. जांच में पता चला पुल चुराने की घटना में 15 लोग शामिल थे. इन लोगों ने कथित तौर पर गैस कटर से पुल को काटकर चुरा लिया और उसे कबाड़ में बेच दिया.

चोरी के आरोप में 5 गिरफ्तार

अब तक इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है. घटना का पता तब चला जब 18 जनवरी की सुबह लोगों ने देखा कि ढोढीपारा इलाके में नहर पार करने के लिए बना लोहे का पुल गायब है. कोरबा जिले (Korba District) के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक लखन पटले ने बताया कि इसके बाद लोगों ने वार्ड के पार्षद लक्ष्मण श्रीवास को इसकी जानकारी दी.

पटले ने बताया कि पार्षद द्वारा सूचना दिए जाने के बाद सीएसईबी पुलिस चौकी में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई जिसके आधार पर मामले की जांच के लिए एक पुलिस दल का गठन किया गया. उन्होंने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपियों ने पुल को काटने के लिए गैस कटर का इस्तेमाल किया और इस चोरी में शामिल 15 आरोपियों की पहचान की गई.

आरोपियों ने जुर्म स्वीकार किया

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इनमें से स्थानीय निवासी लोचन केवट (20), जयसिंह राजपूत (23), मोती प्रजापति (27), सुमित साहू (19) और केशवपुरी गोस्वामी उर्फ ‘पिक्चर’ (22) को गिरफ्तार कर लिया गया है. उन्होंने कहा पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपियों ने पुल चोरी करने की बात स्वीकार की है.

अधिकारी ने बताया कि मामले के मुख्य आरोपी मुकेश साहू और असलम खान समेत 10 आरोपी अभी फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है. सीएसईबी पुलिस चौकी प्रभारी भीमसेन यादव ने बताया कि पुलिस ने चोरी के बाद नहर के अंदर छिपाया गया लगभग सात टन लोहा जब्त कर लिया है. साथ ही चोरी का लोहा ले जाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी भी जब्त की गई है.

पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि शेष चोरी का सामान कहां बेचा गया है. लगभग 70 फुट लंबा और पांच फुट चौड़ा 10 टन वजनी यह पुल करीब 40 वर्ष पहले बनाया गया था. वार्ड पार्षद लक्ष्मण श्रीवास के अनुसार, पुल चोरी होने के बाद से स्थानीय लोग नहर पार करने के लिए पास के कंक्रीट पुल का इस्तेमाल कर रहे हैं.

(इनपुट- एजेंसी)

