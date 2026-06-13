ऑटोमैटिक हथियार से ताबड़तोड़ फायरिंग और चारों तरफ फैला खून! केमिस्ट शॉप में कर्मचारी की हत्या, सामने आया दिल दहलाने वाला VIDEO

Chandigarh Firing: मामला चंडीगढ़ का है. शनिवार दोपहर दो नकाबपोश युवक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए. उनके हाथों में ऑटोमैटिक हथियार थे. दुकान के अंदर पहुंचते ही उन्होंने कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी को निशाना बनाया

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चंडीगढ़ पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर हमलावरों की तलाश में जुटी है (Video Grab)

चंडीगढ़ कोदेश के सबसे सुरक्षित और व्यवस्थित शहरों में गिना जाता है. वहां दिनदहाड़े हुई एक सनसनीखेज हत्या ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है. शहर के सेक्टर-11 स्थित एक मेडिकल स्टोर में दो हमलावर घुसे और कुछ ही सेकंड में गोलियों की बौछार कर एक कर्मचारी की हत्या कर दी. पूरी घटना दुकान में लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई. इसका फुटेज अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

न्यूज एजेंसी ANI ने इसका वीडियो शेयर किया है. शुरुआती जांच के मुताबिक, शनिवार दोपहर दो नकाबपोश युवक मेडिकल स्टोर में दाखिल हुए. उनके हाथों में ऑटोमैटिक हथियार थे. दुकान के अंदर पहुंचते ही उन्होंने कैश काउंटर पर बैठे कर्मचारी को निशाना बनाया और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी. पुलिस के मुताबिक, हमलावरों ने करीब 13 राउंड गोलियां चलाईं. कुछ ही पलों में पूरा इलाका गोलियों की आवाज से गूंज उठा.

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#WATCH | Chandigarh: Multiple rounds of bullets fired by unidentified people in a medical store at Chandigarh Sector 11 medical store. Cashier of the store injured and rushed to a hospital. Visuals from the spot. pic.twitter.com/5qmVRc2TA3 — ANI (@ANI) June 13, 2026

CCTV में कैद हुआ खौफनाक मंजर

घटना का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि पूरी वारदात CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई. फुटेज में देखा जा सकता है कि हमलावर बेहद आत्मविश्वास के साथ दुकान में घुसते हैं. सीधे अपने टारगेट पर फायरिंग शुरू कर देते हैं. वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो जाते हैं. पुलिस अब इसी फुटेज के आधार पर उनकी पहचान करने की कोशिश कर रही है.

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मौके पर मची अफरा-तफरी

फायरिंग की आवाज सुनते ही आसपास के दुकानदार और ग्राहक दहशत में आ गए. कई लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागने लगे. घायल कर्मचारी को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टर उसे बचा नहीं सके. घटना के बाद पूरे इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

क्या गैंगवार है वजह?

पुलिस ने अभी तक हत्या के पीछे की असली वजह का खुलासा नहीं किया है. शुरुआती जांच में आपसी रंजिश, गैंगवार या पुरानी दुश्मनी जैसे एंगल भी खंगाले जा रहे हैं. चंडीगढ़ और आसपास के इलाकों में पिछले कुछ महीनों में गैंगस्टरों से जुड़ी कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसके कारण जांच एजेंसियां इस पहलू को भी गंभीरता से देख रही हैं.

शहर की सुरक्षा पर उठे सवाल

इस घटना ने चंडीगढ़ की कानून-व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं. दिनदहाड़े, भीड़भाड़ वाले इलाके में ऑटोमैटिक हथियारों से फायरिंग कर हत्या कर देना यह दिखाता है कि अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं. स्थानीय लोगों ने घटना के बाद सुरक्षा बढ़ाने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है.

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