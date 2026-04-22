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कर्नाटक के होम स्टे में अमेरिकी महिला से रेप, मालिक ने 3 दिनों तक बंद रखा WiFi- जानिये पूरा मामला
कोडागु के पुलिस सुपरिटेंडेंट ने बताया कि कुट्टा पुलिस स्टेशन में एक विदेशी नागरिक से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.
देश के दक्षिणी राज्य कर्नाटक से अमेरिकी महिला से रेप का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है. अमेरिकी महिला का आरोप है कि कर्नाटक के एक होमस्टे में उसके साथ सेक्शुअल असॉल्ट हुआ. शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने होमस्टे के मालिक और एक वर्कर को गिरफ्तार कर लिया है. शिकायत के मुताबिक, आरोपी की पहचान झारखंड के रहने वाले वृजेश कुमार के तौर पर हुई है,जो होमस्टे में काम करता था. उसने कथित तौर पर US नागरिक के साथ रेप किया. बताया जा रहा है कि यह घटना कोडागु के कुट्टा गांव के एक होमस्टे में हुई.
होमस्टे का मालिक भी गिरफ्तार
होमस्टे के मालिक पर भी इस मामले में मामला दर्ज किया गया है, जिसमें कथित तौर पर घटना को दबाने की कोशिश की गई. उसने कथित तौर पर तीन दिनों तक WiFi सर्विस बंद कर दी, जिससे पीड़ित उस दौरान किसी से भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकी. दोबारा एक्सेस मिलने के बाद, पीड़ित कथित तौर पर मैसूर जाने के बहाने वहां से चली गई.
पुलिस कर रही मामले की जांच
वहां से निकलने के बाद पीड़ित महिला ने यूनाइटेड स्टेट्स एम्बेसी को इस घटना के बारे में बताया. इसके बाद, US अधिकारियों ने मैसूर में पुलिस अधिकारियों से ईमेल के जरिए कॉन्टैक्ट किया, जिसके आधार पर केस ऑफिशियली रजिस्टर किया गया. NDTV ने कोडागु के पुलिस सुपरिटेंडेंट के हवाले से बताया कि कुट्टा पुलिस स्टेशन में एक विदेशी नागरिक से यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया गया है. दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 3 मई तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. आगे की जांच चल रही है.