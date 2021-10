नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस साइबर प्रकोष्ठ ने एक प्रवासी भारतीय (NRI) के खाते से धन निकालने की कोशिश करने के आरोप में एचडीएफसी बैंक के तीन कर्मियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई तब हुई, जब एचडीएफसी बैंक ने एनआरआई के खाते से इंटरनेट बैंकिंग सेवा के जरिए अनधिकृत कोशिश के अलर्ट को संज्ञान में लेकर तत्‍काल कार्रवाई की, जिससे तीन बैंककर्मियों समेत 12 लोग गिरफ्तार किए जा सके. पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापेमारी की और बैंक के तीन कर्मियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया है. हालाकि अभी मास्‍टरमाइंड फरार है.Also Read - UP: जम्‍मू से छुट्टी पर घर लौटी महिला सैन्‍यकर्मी ने की खुदकुशी, निजी फोटो और वीडियो वायरल होने का जिक्र

पुलिस ने बताया कि यह बात बैंक के संज्ञान में आई कि इंटरनेट बैंकिंग सेवा का इस्तेमाल करके एक एनआरआई के खाते तक पहुंचने और धोखाधड़ी से प्राप्त एक चैक बुक के जरिए धन निकालने की कई बार अनधिकृत कोशिश की गईं, जिसके बाद बैंक ने इस संबंध में शिकायत दर्ज कराई.

Our systems detected unauthorised and suspicious attempts to transact in certain accounts. Basis the system alerts, we reported the matter to law enforcement agencies for further and necessary investigation, and lodged an FIR: HDFC Bank pic.twitter.com/bevB5U1kdU



इंटरनेट बैंकिग सेवा तक पहुंच बनाने की 66 बार कोशिश की

बदमाशों ने बैंक खाते से जुड़े अमेरिका आधारित एक मोबाइल फोन नंबर को इससे मिलते-जुलते भारतीय नंबर से बदलने की भी कोशिश की. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि एचडीएफसी बैंक ने आरोप लगाया कि खाते की इंटरनेट बैंकिग सेवा तक पहुंच बनाने की 66 बार कोशिश की गई.

दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापेमारी

पुलिस उपायुक्त (साइबर प्रकोष्ठ) के पी एस मल्होत्रा ने बताया कि जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में 20 स्थानों पर छापेमारी की और बैंक के तीन कर्मियों समेत 12 लोगों को गिरफ्तार किया. ये बैंककर्मी चैक बुक जारी करने, मोबाइल फोन नंबर के अपडेट और खाते पर लगी रोक हटाने में शामिल थे.

12 arrested including 3 HDFC employees for attempting fraudulent withdrawal from a high value NRI account. There is one more person behind it, most likely the mastermind, he will be arrested soon: DCP (Cyber Cell) KPS Malhotra pic.twitter.com/GZBYQBaskS

