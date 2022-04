दिल्‍ली, Delhi : दक्षिण पूर्वी दिल्ली (South East) के जामिया इलाके (Jamia area) में आज गुरुवार को एक फास्ट-फूड रेस्टोरेंट में सिलेंडर फटने (gas cylinder explosion) से बड़ा हादसा हो गया है. जानकारी के मुताबिक, जामिया इलाके में एक फास्ट-फूड रेस्टोरेंट में गैस सिलेंडर फटने से 13 लोग घायल हो गए हैं. इन घायलों को होली फैमिली अस्पताल में भर्ती कराया गया है. हादसे की सूचना पर फायर टेंडर मौके पर पहुंचे हैं और आग बुझाने के काम में लग गए.Also Read - CNG Price Hike: सीएनजी के दामों में बढ़ोतरी से परेशान ऑटो कैब चालक 18 अप्रैल से हड़ताल पर जायेंगे

A gas cylinder explosion occurred at a fast-food restaurant in Jamia area of South East Delhi, 13 people injured. Fire tenders rushed to the spot. Injured admitted to Holy Family Hospital: Delhi Fire officials

— ANI (@ANI) April 14, 2022