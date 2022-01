COVID Cases in Delhi: देश की राजधानी दिल्‍ली में कोरोना वायरस संक्रमण और इसके वेरियंट ओमीक्रोन का फैलाव तेजी से हो रहा है. दिल्‍ली में आज गुरुवार को कोरोना के 15,097 नए मामले दर्ज किए गए हैं और 6 मौतें भी हुईं हैं. दिल्‍ली में कोरोना संक्रमण की पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.34 फीसदी हो गई है. अब दिल्‍ली में सक्र‍िय मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 31,498 हो गया है.Also Read - UP Polls 2022: कांग्रेस के बाद आम आदमी पार्टी ने भी यूपी में सभी चुनावी रैलियों को किया रद्द, अब ऐसे करेंगे प्रचार

COVID19 | Delhi reports 15,097 fresh cases, 6 deaths in the last 24 hours; Active cases rise to 31,498. Positivity rate reaches 15.34% pic.twitter.com/EdV5zYW2iG

— ANI (@ANI) January 6, 2022