DELHI, CRIME NEWS, AIIMS, News: देश की राजधानी दिल्‍ली में एक 17 साल के एक लड़के को एम्‍स के ट्रॉमा सेंटर में गंभीर हालत घायल में भर्ती कराया गया है. 17 साल के इस लड़के ने अपनी बहन का पीछा कर रहे इन तीन लड़कों अश्‍लील कमेंट करने से मना किया तो इन मनचलों ने हमला कर द‍ियाा.

Delhi: A 17-year-old boy admitted to AIIMS Trauma Centre after being beaten up and stabbed by 3 boys in Kalkaji area when he allegedly objected to them following his sister and passing indecent remarks. Case registered, further investigation is underway.

