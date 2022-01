Delhi, JNU: देश की राजधानी दिल्‍ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (JNU) के परिसर में बीते 17 जनवरी की रात पीएचडी की छात्रा के साथ छेड़छाड़ करने और मोबाइल लूटने के आरोपी को दिल्‍ली पुलिस ने करीब 1000 सीसीटीवी (CCTV) कैमरों के फुटेज खंगालने के बाद आखिरकार कल रविवार यानि 23 जनवरी को अरेस्‍ट कर लिया. गिरफ्तार 27 वर्षीय आरोपी अक्षय दोलाई को दिल्‍ली पुलिस की टीम ने अरेस्‍ट किया है. दिल्ली के साउथ -वेस्ट के डिस्ट्रिक्ट की पुलिस विशेष टीम ने आरोपी गिरफ्तार किया है. जी न्‍यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, डीसीपी गौरव शर्मा ने बताया कि इस केस सुलझाना बड़ी चुनौती थी, आरोपी के संबंध में कोई खास सुराग नहीं था, जिसके लिए पुलिस ने आरोपी तक पहुंचने के लिए 1000 से अधिक सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाल मारे. इसके आधार पर टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी को पकड़ लिया. अरेस्‍ट,Also Read - Weather Report: कोहरे की मोटी चादर से Delhi-NCR में छाई सफेदी, 1901 के बाद जनवरी में सबसे ज्यादा बारिश

दिल्‍ली पुलिस ने बताया जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) की पीएचडी की एक छात्रा के साथ विश्वविद्यालय परिसर में छेड़छाड़ करने के आरोप में रविवार को 27 वर्षीय अक्षय दोलाई को गिरफ्तार किया गया है. पुलिस ने बताया कि घटना के समय आरोपी नशे में था. पश्चिम बंगाल का मूल निवासी दोलाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ दक्षिण दिल्ली के मुनिरका में रहता है और बीकाजी कामा प्लेस में मोबाइल रिपेयरिंग की एक दुकान पर काम करता है. पुलिस के मुताबिक 17 जनवरी की सुबह आरोपी का उसकी पत्नी से झगड़ा हो गया था, जिसके बाद वह मायके चली गई. पुलिस ने बताया कि परेशान दोलाई ने शाम को शराब पी और अपने स्कूटर पर जेएनयू की ओर चल पड़ा. Also Read - नेताजी की जयंती पर बंगाल में हंगामा, माल्यार्पण को लेकर भिड़े TMC-BJP कार्यकर्ता; धक्का मुक्की के बाद हुई फायरिंग

पुलिस ने बताया कि विश्वविद्यालय पहुंचने पर, उसने तीन लड़कियों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करते देखा और “बुरे इरादों” के साथ उनका पीछा किया. पुलिस ने बताया कि हालांकि, तीनों अपने हॉस्टल के अंदर चली गईं. कुछ देर बाद उसने परिसर के अंदर पीएचडी छात्र को जॉगिंग करते देखा. जब छात्रा सुनसान जगह पर पहुंची तो अक्षय दोलाई रुका और उससे छेड़छाड़ की. Also Read - Netaji Subhash Chandra Bose की प्रतिमा के होलोग्राम का PM Modi आज करेंगे अनावरण, जानें क्या होगा खास

पुलिस ने बताया कि छात्रा ने विरोध किया जिसके बाद हाथापाई हुई जिसमें दोलाई के एक पैर में चोट लग गई. इसके बाद छात्रा ने अपना फोन निकाला और पुलिस को सूचना देने की धमकी दी. हालांकि, दोलाई ने फोन छीन लिया और फरार हो गया था.

We tracked the accused, Akshay in Munirka. Over 60 police personnel worked on the case: DCP southwest district Gaurav Sharma pic.twitter.com/0SBzKulssw

— ANI (@ANI) January 23, 2022