Delhi में कोरोना से फिर पकड़ी रफ्तार, सितंबर के बाद पहली बार 24 घंटे में 300 नए केस, पॉजिटिविटी दर 14% के करीब

Delhi Covid Update: देश के कुछ राज्यों में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. कोविड के रोजाना दर्ज किये जाने वाले मामलों में काफी तेजी आई है. देश की राजधानी दिल्ली भी इससे अछूता नहीं है. दिल्ली में बुधवार को कोरोना के 300 नए मामले सामने आए और इस दौरान 2 मरीजों की मौत हो गई. बीते साल सितंबर महीने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना के 300 नए केस सामने आए हैं.

स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में इस दौरान 163 मरीज कोरोना को मात देने में सफल रहे. वहीं, एक्टिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 806 हो गया है. दिल्ली में फिलहाल कोविड पॉजिटिविटी दर बढ़कर 14% के करीब पहुंच गया है. दिल्ली में फिलहाल पॉजिटिविटी दर 13.89 फीसदी है.