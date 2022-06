Delhi, Delhi temperature, Delhi weather: देश की राजधानी में लू का कहर जारी है. आज रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह अधिकतम तापमान दिल्ली के मुंगेशपुर में दर्ज किया गया. आईएमडी) ने अगले चार से पांच दिनों में मुख्य रूप से आसमान साफ रहने का अनुमान जताया है, लिहाजा तापमान में और वृद्धि हो सकती है.Also Read - दिल्ली में अर्बन फार्मिंग पर ध्यान, 10 हज़ार पार्क किए जाएंगे विकसित, ये है केजरीवाल सरकार का प्लान

भारतीय मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली के मुंगेशपुर में आज अधिकतम तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया और हीटवेव जारी है. Also Read - कश्मीरी पंडितों की टारगेट किलिंग रोकने में बीजेपी सरकार नाकाम, अब हमें एक्शन चाहिए: अरविंद केजरीवाल

Heatwave continues as maximum temperature recorded at 47.3℃ in Delhi’s Mungeshpur, today, as per IMD

Other areas that recorded over 45℃ temperature are: Jafarpur: 45.1℃

Najafgarh: 46.3℃

Ridge: 45.7℃

Pitampura: 46.2℃

— ANI (@ANI) June 5, 2022