Delhi Covid Update: दिल्ली में आज फिर कोरोना के 500 से ज्यादा नए केस, पॉजिटिविटी दर 26% के पार

Delhi Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के 500 से अधिक मामले सामने आए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बुधवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के 509 नए मामले सामने आए और इस दौारन 424 मरीजों ने इस जानलेवा वायरस को मात दी. दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 1795 एक्टिव मामले हैं और पॉजिटिविटी दर 26.54% पर पहुंच गया है.

Delhi reports 509 new #COVID19 cases and 424 recoveries in the last 24 hours. Active cases 1795. Positivity rate stands at 26.54%. pic.twitter.com/R9EubCa5Bj — ANI (@ANI) April 5, 2023