चंडीगढ़: अफगानिस्तान से 55 सिखों एवं हिंदू शरणार्थियों का अंतिम जत्था राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पहुंचा. आम आदमी पार्टी के सांसद विक्रमजीत सिंह साहनी ने यह जानकारी दी. राज्यसभा सदस्य ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने इससे पहले शरणार्थियों के इस ‘अंतिम जत्थे’ का ई-वीजा मंजूर किया था. उनके यहां आगमन को भारत और अफगानिस्तान दोनों सरकारों ने सुगम बनाया है. साहनी ने इससे पहले यहां एक बयान में कहा था कि 38 वयस्कों और तीन शिशुओं समेत 17 बच्चों को लाने के लिये अमृतसर स्थित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने एक विशेष विमान की व्यवस्था की है.Also Read - Kabul Blast: अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में मस्जिद के पास धमाका, चार की मौत; 10 से ज्यादा घायल

A special flight organised by Shiromani Gurudwara Prabandak Committee, Amritsar carrying 38 adults, 14 Children and 3 infants arrived in Delhi from Afghanistan’s Kabul. pic.twitter.com/pSMTYndHaM

— ANI (@ANI) September 25, 2022