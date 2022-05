नई दिल्ली: राजस्व खुफिया निदेशालय (DRI) के अधिकारियों ने चीन से तस्‍करी कर लाई गई सोने की एक बड़ी खेप को पकड़ा है. जानकारी के मुताबिक, 32.5 करोड़ रुपए मूल्य का 61.5 किलोग्राम सोना बरामद किया. वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी आज गुरुवार को दी है. चीन (China) के गुआंगझोउ (Guangzhou ) से जापान एयरलाइंस की एक फ्लाइट से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तस्‍करी कर लाई गई सोने की इस बड़ी खेप को जब्‍त किया है. बताया गया था कि एयर कार्गो फ्लाइट में ट्राइंगल वाल्व लाए गए हैं, जबकि तलाशी ली गई तो सोने की भारी बड़ी खेप ट्राइंगल वाल्व में मिली.Also Read - AAP विधायक अमानतुल्ला खान को दिल्ली पुलिस ने किया अरेस्‍ट

In a covert intelligence operation code-named “Golden Tap”, DRI intercepted an air cargo consignment that originated from Guangzhou, China and had arrived at IGI airport by a Japan Airlines flight and seized 61.5 kilograms of gold having a market value of Rs 32.5 crore: DRI pic.twitter.com/x1oO8KpRaC

