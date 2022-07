दिल्ली में बुधवार को दोपहर में हुई भारी बारिश की वजह से दिल्ली हवाई अड्डे की ओर आ रहे कम से कम सात विमानों का रास्ता बदला गया जबकि करीब 40 उड़ानें देर से रवाना हुईं. सूत्रों ने बताया कि बुधवार को खराब मौसम की वजह से कम से कम 25 उड़ानों को रवाना होने में देरी हुई जबकि 15 विमान विलंब से हवाई अड्डे पर उतरे.Also Read - चाइनीज ऐप से लोन लेकर कहीं आप भी फंस तो नहीं गए, आपको परेशान करने वाले 4 धरे गए

विस्तारा एयरलाइंस ने ट्वीट कर बताया कि मुंबई से दिल्ली आने वाली उसकी दो उड़ानों को भारी बारिश की वजह से दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा जिनमें से एक को जयपुर और दूसरे को इंदौर में उतारा गया. सूत्रों ने बताया कि विस्तार की दो उड़ानों सहित कम से कम सात उड़ानों को दिल्ली हवाई अड्डे के बजाय दूसरे शहरों की ओर मोड़ना पड़ा है. दिल्ली हवाई अड्डे के परिचालन की जिम्मेदारी संभाल रहे दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डीआईएएल) से जब इस संबंध में जानकारी मांगी, तो उसने कोई जवाब नहीं दिया. Also Read - बीच हवा में क्रैक हुई फ्लाइट की विंडशील्ड, हलक में अटकी यात्रियों की जान, जयपुर अड्डे पर कराई गई लैंडिंग

दिल्ली से उड़ान भरने के कुछ देर बाद ही एक फ्लाइट की बीच हवा में विंडशील्ड क्रैक हो गई. जिसके बाद फ्लाइट को तुरंत जयपुर हवाई अड्डे पर उतारा गया. विमानन सेवा के अधिकारियों ने बताया कि गो एयर की फ्लाइट ने दिल्ली से उड़ान भरी थी. बीच में पहुंचते ही फ्लाइट की विंडशील्ड में दरार आ गई. जिसके बाद पायलट ने इसकी सूचना एयरपोर्ट अधिकारियों को दी. वहीं, दिल्ली में खराब मौसम के चलते फ्लाइट को वापस नहीं लाया जा सका. अधिकारियों ने बताया कि इसके बाद फ्लाइट को जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतारा गया. विंडशील्ड में दरार क्यों आई फिलहाल, इसके कारणों का खुलासा नहीं हो सका. जानकारी के मुताबिक विमान के सभी यात्री सुरक्षित उतार लिए गए हैं. Also Read - दिल्ली के न्यू अशोक नगर में एक इमारत में लगी आग, अब तक 12 लोग सुरक्षित निकाले गए

The windshield of a Go-Air flight between Delhi-Guwahati cracks mid-air. Due to bad weather, the aircraft did not return to Delhi and diverted safely to Jaipur: DGCA Officials pic.twitter.com/Jgv3hakVUY

— ANI (@ANI) July 20, 2022