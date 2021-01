Delhi, farmers protest, Delhi police, security, FIR, RED FORT: देश की राजधानी में कल मंगलवार को किसानों की ट्रैक्‍टर रैली के दौरान हिंसक प्रदर्शनों के दौरान 83 पुलिसकर्मी घायल हो गए. इसके चलते दिल्‍ली में सुरक्षा व्‍यवस्‍था बढ़ा दी गई है. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में अभी तक 1 प्राथमिकी दर्ज की. अभी और एफआईआर दर्ज होने के आसार हैं. कल ही दिल्‍ली पुलिस के अधिकारियों ने कहा था कि हिंसा करने वालों को कानून के दायरे में लाया जाएगा और एक्‍शन लिया जाएगा.

15 FIRs have been registered in connection with the violence during farmers’ tractor rally yesterday. So far, 5 FIRs have been lodged in Eastern Range: Delhi Police Sources Also Read - Tractor Rally के उत्पातियों पर दिल्ली पुलिस की कार्रवाई, 7 FIR हुए दर्ज

वहीं, आज बुधवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन का प्रवेश द्वार बंद हैं. इस स्टेशन से बाहर निकलने की अनुमति है. अन्य सभी स्टेशन खुले हैं. सभी लाइनों पर सामान्य सेवाएं चल रही हैं. यह जानकारी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने दी है. Also Read - VIDEO: कंगना रनौत ने किसान प्रदर्शन को समर्थन देने वाले लोगों को कहा 'आतंकवादी', बोलीं- जेल भेज दो..

दिल्ली पुलिस ने कहा, मुकरबा चौक, गाजीपुर, ए-पॉइंट आईटीओ, सीमापुरी, नांगलोई टी-पॉइंट, टिकरी बॉर्डर और लाल किले से अधिकांश घटनाएं सामने आईं. उपद्रवी भीड़ द्वारा की गई बर्बरता के इस कृत्य में 86 पुलिसकर्मियों के घायल होने और कई सार्वजनिक और निजी संपत्तियों को नुकसान पहुंचा है. Also Read - Tractor Parade Video: दिनभर उत्पात मचाने के बाद वापस लौटे किसान, देखें लाल किले का भयावह मंजर, पुलिसकर्मियों ने ऐसे बचाई अपनी जान

Delhi: Heavy security deployment near Red Fort in the national capital. ’83 Police personnel were injured after being attacked by agitating farmers yesterday,’ as per Delhi Police. pic.twitter.com/AvK7DVtsEY — ANI (@ANI) January 26, 2021



बता दें कि दिन में, तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हजारों किसानों ने पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया और पुलिस के साथ झड़प की, वाहनों में तोड़ फोड़ की और लाल किले पर धार्मिक झंडे फहरा दिए.

किसानों की ट्रैक्टर परेड के मामले में दिल्ली पुलिस ने सात प्राथमिकी दर्ज की

दिल्‍ली पुलिस के अधिकारी ने बताया, ” पूर्वी जिले में तीन प्राथमिकी दर्ज की गई है. द्वारका में तीन तथा शाहदरा जिले में एक मामला दर्ज किया गया है.” उन्होंने बताया कि और प्राथमिकी दर्ज होने के आसार हैं.

#WATCH | Two vehicles of Delhi Police including a riot control vehicle were vandalised by protesters at Nangloi-Najafgarh Road earlier today. (Video source – Delhi Police) pic.twitter.com/FWW6Detxpw — ANI (@ANI) January 26, 2021

हिंसा में पुलिस के 86 जवान घायल

दिल्‍ली पुलिस ने बयान जारी कर बताया कि इस हिंसा में पुलिस के 86 जवान घायल हो गए हैं. हिंसा स्थल पर एक प्रदर्शनकारी का ट्रैक्टर पलट गया, जिससे उसकी मौत हो गई.

#WATCH | Farmers break police barricades at Peeragarhi Chowk and move towards Punjab Bagh in Delhi. pic.twitter.com/H2VqOKTaqh — ANI (@ANI) January 26, 2021

ट्रैक्टर परेड के संबंध में दिल्ली पुलिस की कई दौर की बैठक हुई थी

बयान में कहा गया है कि संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से गणतंत्र दिवस के मौके पर किसान ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया गया था. प्रस्तावित ट्रैक्टर परेड के संबंध में मोर्चा के साथ दिल्ली पुलिस की कई दौर की बैठक हुई थी.

#WATCH: Security personnel resort to lathicharge to push back the protesting farmers, in Nangloi area of Delhi. Tear gas shells also used.#FarmLaws pic.twitter.com/3gNjRvMq61 — ANI (@ANI) January 26, 2021

निहंगों की अगुवाई में किसानों ने पुलिस पर हमला किया

बयान के अनुसार मंगलवार को सुबह करीब 8:30 बजे छह हजार से सात हजार ट्रैक्टर सिंघू सीमा पर एकत्र हुए. पहले से निर्धारित रास्तों पर जाने के बदले उन्होंने मध्य दिल्ली की ओर जाने पर जोर दिया. बार बार आग्रह के बावजूद निहंगों की अगुवाई में किसानों ने पुलिस पर हमला किया और पुलिस के अवरोधकों को तोड़ दिया. गाजीपुर एवं टीकरी सीमा से भी इसी तरह की घटना की खबरें हैं.

पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया

इसमें कहा गया है कि आइटीओ पर गाजीपुर एवं सिंघू सीमा से आए किसानों के एक बड़े समूह ने लुटियन जोन की तरफ जाने का प्रयास किया, जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो किसानों का एक वर्ग हिंसक हो गया. उन्होंने अवरोधक तोड़ दिए और वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को कुचलने का प्रयास किया. पुलिस भीड़ को हटाने में कामयाब रही.