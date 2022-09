Delhi Road Accident: दिल्ली में ईस्ट विनोद नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग 24 पर एक कार ने बाइक सवार युवक को टक्कर मार दी. हादसे में युवक की मौत हो गई. कार एक महिला चला रही थी. पीड़ित परिवार की शिकायत पर पुलिस ने महिला के खिलाफ FIR दर्ज़ कर ली है. दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के भाई ने बताया कि उसके भाई की मृत्यु हो गई है. लड़की शराब पीकर गाड़ी चला रही थी. उसकी मांग है महिला को कड़ी से कड़ी सजा मिले. पीड़ित परिवार ने जी मीडिया को बताया कि उसका पूरा परिवार रात भर परेशान रहे. मगर पुलिस उनको टहलाती रही. पीड़ित परिवार का कहना है कि एक्टीडेंट करने वाली महिला थाने मे ही थी और उसके परिजन उसके साथ थे. लेकिन पुलिस ने कार्रवाई नहीं की.Also Read - सड़क हादसे में मारी गई महिला के परिजनों को 15 लाख रुपये देने का आदेश

वहीं, समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पुलिस ने देर रात मामला दर्ज कर लिया. पुलिस ने कार को भी जब्त कर लिया है. हादसे में बाइक पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. बाइक को देखकर लगता है कि महिला कार को काफी तेज चला रही थी.

Delhi | A biker died after being hit by a car near Vinod Nagar on NH 24; FIR registered by police

"He was my elder brother. The girl who killed him was driving under the influence of alcohol. We want police to take action against her," says deceased's brother pic.twitter.com/yvoNDWvkfb

