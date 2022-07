Delhi News: दिल्ली के तिलक नगर इलाके के तिलक विहार में युवक ने एक लड़की के सीने और पेट में चाकू से वार कर दिया. लड़की को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है. आरोपी पीड़िता का पड़ोसी बताया जा रहा है. स्थानीय पुलिस ने बताया कि लड़की की हालत गंभीर है. वहीं, पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी स्कूल जा रही थी तभी लड़के ने उस पर चाकू से हमला कर दिया. वह उसे चिढ़ाता था. इस संबंध में एक महीने पहले रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. बीच-बीच में वह रुका लेकिन फिर से उसे चिढ़ाने लगा.Also Read - सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पुनर्विकास परियोजना: विजय चौक से इंडिया गेट तक का कार्य 18 जुलाई तक पूरा हो जाएगा

छात्रा की मां का आरोप है कि शिकायत करने के बावजूद पुलिस ने आरोपी पर कोई कार्रवाई नहीं की. पुलिस में शिकायत देने के बाद पड़ोसी युवक अंजाम भुगतने की धमकी दे रहा था. Also Read - दिल्ली: परिवार के सामने डीटीसी के बस ड्राइवर की बाइक सवार हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी

Delhi | My daughter was going to school when the boy attacked her. He used to tease her, we filed a report a month ago. In between, he stopped but then again he started teasing her. Delhi police didn't take any substantial action. He threatened not to spare her: Victim's mother pic.twitter.com/8ITs3Wa6JU

— ANI (@ANI) July 7, 2022