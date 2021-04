नई दिल्ली: एक तरफ जहां कोरोना (Covid-19) के कहर ने स्कूल (School) और कॉलेजों (College) के दरवाजे पर ताला लगा दिया है, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनका समाज को शिक्षित करने के हौसले को कोविड जैसी महामारी भी नहीं तोड़ पाया है. जी हां, देश में कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बच्चों के भविष्य को संवारने के उद्देश्य से उन्हें सड़क किनारे बैठाकर मुफ्त शिक्षा (Free Education) देते हैं. ऐसा ही कुछ नजारा हमें दिल्ली के मयूर विहार फेज-1 (Mayurvihar Phase-1) के फ्लाइओवर के नीचे देखने को मिला है. Also Read - What are the Symptoms of Coronavirus? क्या फेफड़े से इतर अन्य अंगों को भी खराब कर रहा COVID-19

Delhi: A school set up under flyover in Mayur Vihar phase 1, provides regular education to children of nearby slum areas. A group of youth has been teaching the children for past several years and is currently also providing them coaching as schools remain closed due to #COVID19 pic.twitter.com/tkanjVBr17

— ANI (@ANI) April 14, 2021