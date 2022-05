नई दिल्ली: मध्य दिल्ली के झंडेवालान इलाके में एक साइकिल बाजार में भीषण आग लग गई. दमकल की 27 गाड़ियां मौके पर भेजी गई हैं. आग बुझाने की कोशिश की जा रही है. दमकल कर्मी मौके पर मौजूद और आग बुझाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं. अभी तक किसी के घायल होने की सूचना नहीं है.Also Read - श्रीनगर के कोठीनगर इलाके में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां | Watch Video

आग लगने की खबर मिलते ही शुरूआत में दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर भेजी गईं, लेकिन आग फैलती गई. इसके बाद दमकल की 17 और गाड़ियां भेजी गईं. आग लगने के पीछे की वजह शार्ट सर्किट बताया जा रहा है. स्थानीय पुलिस भी दमकल कर्मियों की मदद के लिए मौके पर पहुंची. देखते ही देखते घटना स्थल पर स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई, लेकिन पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें कुछ दूरी पर रोके रखा. Also Read - जंगल में लगी आग की वजह से जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा के पास कई बारूदी सुरंगों में विस्फोट

Delhi | A massive fire broke out in the godown of a shop in Jhandewalan Cycle Market this afternoon. 27 fire tenders have been rushed to the site. Details awaited. pic.twitter.com/xNSLAjyo1s

