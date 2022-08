CBI raids residence of Manish Sisodia: दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की छापेमारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी (आप) बीजेपी और केंद्र सरकार पर हमलावर हो गई है. आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि AAP सीबीआई का स्वागत करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी के पास CBI के अलावा ED और IT भी है, उनका भी स्वागत करते हैं.पहली बार CBI का मामला दर्ज़ नहीं हुआ है. सीबीआई के छापे पहले भी हुए हैं मगर सवाल ये है कि इनको मिला क्या? अगर किसी भी मामले में कुछ मिला हो तो बताएं. वहीं, पंजाब के मुख्यमंत्री भगंवत मान ने कहा कि मनीष सिसोदिया आजाद भारत के सबसे बेहतरीन शिक्षा मंत्री हैं. आज अमेरिका के सबसे बड़े अख़बार ने फ़्रंट पेज पर उनकी फ़ोटो छापी है और आज ही मोदी ने उनके घर CBI भेज दी. ऐसे भारत कैसे आगे बढ़ेगा?.Also Read - दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर पहुंची CBI की टीम, दिल्ली समेत 21 ठिकानों पर चल रही है छापेमारी | Watch Video

आम आदमी पार्टी के नेताओं के आरोपों का जवाब देते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि भ्रष्टाचारी जितना चाहे उतना ईमानदारी का चोला पहन ले वह भ्रष्टाचारी ही रहता है.जिस दिन सीबीआई को जांच दी उसी दिन केजरीवाल सरकार ने शराब नीति वापस ले ली. अगर शराब नीति में कोई घोटाला नहीं था तो उसको वापस क्यों लिया? यह शिक्षा नहीं शराब की बात हो रही है. आम आदमी पार्टी जनता को मूर्ख न समझे. अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल के मंत्री सत्येंद्र जैन जब भ्रष्टाचार में जेल गए आपने तब भी उनको बर्ख़ास्त नहीं किया गया. वह कहते हैं उनकी याददाश्त चली गई. एक्साईज मंत्री एक्सक्यूज मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मैं आशा करता हूं कि कहीं उनकी भी याददाश्त न चली जाए.

Arvind Kejriwal should stop treating people as fools, & should stop addressing the people of the country. Delhi CM did not even suspend Satyendar Jain when he went to jail. AAP, Kejriwal and Manish Sisodia's real face has come in front of the public today: Union Min Anurag Thakur https://t.co/Q9PEl72ChY pic.twitter.com/L3otZlvO4j

