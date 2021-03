AAP विधायक सोमनाथ भारती (Somnath Bharti) ने ट्रायल कोर्ट के द्वारा सुनाई गई सजा के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) में अपनी याचिका दायर की है. ट्रायल कोर्ट ने AIIMS सुरक्षा स्टाफ मामले में भारती को दोषी ठहराया था. दिल्ली की एक कोर्ट ने मंगलवार को आम आदमी पार्टी विधायक सोमनाथ भारती को दोषी ठहराने के बाद दो साल की सजा बरकरार रखी थी. Also Read - Coronavirus Lockdown 2021 News: दिल्ली में कोरोना का बढ़ता कहर, सिनेमा हाल्स, मॉल्स, मेट्रो 'सुपर स्प्रेडर' एरिया घोषित

दिल्ली की एक अदालत ने आप विधायक सोमनाथ भारती को एम्स के सुरक्षा कर्मियों पर हमला करने के मामले में सुनाई गई दो साल कारावास की सजा को मंगलवार को बरकरार रखा, जिसके बाद उन्हें हिरासत में लेकर जेल भेज दिया. एक मजिस्ट्रेट अदालत ने जनवरी में उन्हें दो साल कारावास की सजा सुनाई थी. जनवरी में, भारती को मामले में दोषी ठहराए जाने और जेल की सजा के खिलाफ हाईकोर्ट के समक्ष अपील दायर करने के लिए जमानत दे गई थी. यह मामला एम्स के मुख्य सुरक्षा अधिकारी आर एस रावत की शिकायत के आधार पर दर्ज किया गया था.

AAP MLA Somnath Bharti who was convicted and sentenced in assaulting AIIMS security staff case by trial court has moved Delhi High Court challenging his conviction and two-year sentence Also Read - Coronavirus in Delhi Latest Updates: दिल्ली में कोरोना के इस साल सबसे ज्यादा 716 नए मामले आए, दो मरीजों की मौत

