Jalore Incident: राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजस्थान के जालोर में दलित छात्र की हत्या के मामले में कांग्रेस मुख्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया. पुलिस कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया है. प्रदर्शन कर रहे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बस में भरकर थाने ले गई है. आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस मुख्यालय का घेराव करते हुए पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग की जा रही है.Also Read - अरविंद केजरीवाल ने शुरू किया 'मेक इंडिया नंबर 1' मिशन, बीजेपी और कांग्रेस से की ये अपील

बता दें कि राजस्थान के जालोर में 20 जुलाई को तीसरी क्लास में पढ़ने वाले छात्र की एक शिक्षक ने पिटाई कर दी थी. टीचर की बेरहमी से पिटाई के बाद छात्र की मौत हो गई. आरोप है कि स्कूल के पानी की मटकी छूने पर दलित छात्र की पिटाई हुई थी. वहीं स्कूल प्रबंधन का कहना है कि दो छात्रों के बीच लड़ाई हुई थी. इसी को लेकर शिक्षक ने उसे पीटा था. Also Read - Coronavirus Update: Delhi में कोरोना के 1,600 से ज्यादा नए केस और 8 मरीजों की मौत, महाराष्ट्र में दोगुनी हुई रफ्तार

#WATCH | Delhi: Aam Aadmi Party (AAP) workers protesting outside Congress HQ over Jalore (Rajasthan) incident, wherein a 9-year-old Dalit student was beaten to death by his teacher, being detained by Police. pic.twitter.com/AhEwI89p4i

— ANI (@ANI) August 18, 2022