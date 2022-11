दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में होने वाले आगामी एमसीडी चुनाव (MCD Election) के लिए टिकट नहीं दिए जाने से नाराज होकर आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व पार्षद हसीब-उल-हसन ने आज रविवार को हाई वोल्टेज ड्रामा किया और पार्टी के तीन सीनियर नेताओं पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं. उन्होंने कहा, दुर्गेश पाठक, आतिशी, संजय सिंह ने दीपू चौधरी को 3 करोड़ रुपए में टिकट बेचा, मुझसे पैसे की मांग की, लेकिन मेरे पास नहीं है. पूर्व पार्षद हसीब-उल-हसन शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रांसमिशन टावर पर चढ़ गए. यह देखते ही स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई और पुलिस भी पहुच गई. इसके साथ ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई.

पुलिस के अधिकारियों ने आप के पूर्व पार्षद हसीब-उल-हसन को समझा बुझाकर किसी तरह से उन्हें मनाकर नीचे उतारा. ट्रांसमिशन टावर से उतारते ही पूर्व पार्षद हसीब-उल-हसन ने कहा, संजय सिंह,दुर्गेश पाठक,आतिशी तीनों भ्रष्ट हैं. उन्होंने ही टिकट 2-3 करोड़ रुपए में बेचे हैं.