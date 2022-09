भ्रष्टाचार निरोधक शाखा (Anti-Corruption Branch) ने ओखला से आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के विधायक अमानतुल्लाह खान (Amanatullah Khan) को गिरफ्तार किया है. ‘आप’ विधायक की गिरफ्तारी उनके ठिकानों पर हुई छापेमारी के दौरान बरामदगी के आधार पर की गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, अमानतुल्लाह खान के ठिकानों से ACB को कैश और संपत्ति के दस्तावेजों के साथ-साथ कई गैर लाइसेंसी हथियार भी मिले थे. एसीबी दिल्ली ने अमानतुल्लाह खान को दिल्ली वक्फ बोर्ड भ्रष्टाचार मामले में गिरफ्तार किया है.Also Read - AAP विधायक अमानतुल्लाह खान के ठिकानों पर ACB की रेड, जानें किस वजह से हुई छापेमारी

ACB Delhi arrests AAP MLA Amanatullah Khan in connection with Delhi Wakf Board corruption case on the basis of the recovery of incriminating material and evidence against him during the searches conducted today. pic.twitter.com/9aC8OvKLLs

— ANI (@ANI) September 16, 2022