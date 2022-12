Acid Attack पर दिल्ली के LG ने तलब की रिपोर्ट, पूछा- बिक्री पर पाबंदी के बावजूद कैसे खरीदा गया तेजाब?

Delhi Acid Attack: दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने पश्चिमी दिल्ली में हुई तेजाब हमले की घटना के बारे में बुधवार को शहर के पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उपराज्यपाल ने पुलिस प्रमुख से कहा है कि बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद तेजाब कैसे खरीदा गया, इस बारे में भी रिपोर्ट में जानकारी दी जाए. पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर के पास बुधवार सुबह मोटरसाइकिल पर आए दो व्यक्तियों ने 17 वर्षीय लड़की पर कथित रूप से तेजाब फेंक दिया. लड़की को सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने कहा कि उसके चेहरे का सात-आठ प्रतिशत हिस्सा झुलस गया है और आंखों पर भी असर पड़ा है.

The Lt Governor spoke to the Police Commissioner about the unfortunate incident of acid attack that took place at Dwarka More today and sought a detailed report into the incident, including as to how the acid used was procured despite a ban in the City. — Raj Niwas Delhi 🇮🇳 (@RajNiwasDelhi) December 14, 2022