Delhi Acid Attack: दिल्ली में एसिड अटैक के सभी तीन आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, LG ने तलब की रिपोर्ट

Delhi Acid Attack Update: देश की राजधानी दिल्ली में 17 साल की स्कूली छात्रा पर तेजाब फेंकने के मामले में पुलिस ने सभी तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने बताया कि हमले के मकसद का पता लगाने के लिए उनसे पूछताछ की जा रही है. पश्चिमी दिल्ली में अपने घर से स्कूल के लिए निकलने के कुछ मिनट बाद छात्रा पर मोटरसाइकिल सवार दो नकाबपोश ने तेजाब फेंक दिया था. सफदरजंग अस्पताल के ‘बर्न आईसीयू’ में किशोरी का इलाज किया जा रहा है.

सफदरजंग अस्पताल में एक चिकित्सक ने कहा, ‘उसका (पीड़िता का) चेहरा सात-आठ प्रतिशत तक झुलस गया है और आंखें भी प्रभावित हुई हैं. उसे ICU में रखा गया है और उसकी हालत स्थिर है.’ घटना को लेकर आक्रोश फैलने के बाद उपराज्यपाल वीके सक्सेना, महिला समूहों और अन्य लोगों ने प्रतिबंध के बावजूद बाजार में तेजाब उपलब्ध होने पर सवाल उठाया. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल किया कि आरोपियों ने इतना साहस कैसे जुटाया होगा?

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तेजाब फेंकने वालों के लिए कड़ी सजा की मांग की और कहा कि सरकार शहर के हर बच्चे के लिए चिंतित है. उन्होंने काह कि ‘यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है. उन्होंने सवाल किया कि आरोपी ने इतनी हिम्मत कैसे जुटाई? आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए. दिल्ली में हर बालिका की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है.

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने तेजाब हमले की घटना को लेकर पुलिस आयुक्त से विस्तृत रिपोर्ट तलब की है. उपराज्यपाल ने पुलिस प्रमुख से कहा है कि बिक्री पर प्रतिबंध के बावजूद तेजाब कैसे खरीदा गया, इस बारे में भी रिपोर्ट में जानकारी दी जाए.