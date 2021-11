नई दिल्ली: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने दिल्ली के लोगों से यमुना नदी (Yamuna River) को साफ करने को लेकर वादा किया है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यमुना नदी 70 सालों से गंदी है, ये दो दिन में साफ नहीं हो सकती है, लेकिन अगले चुनाव (Delhi Assembly Election) तक यमुना नदी साफ हो जाएगी. बता दें कि यमुना नदी का पानी ज़हरीला हो चुका है. पानी इतना गंदा है कि इसके संपर्क में आने या हाथ धोने भर से त्वचा संबंधी दिक्कतें हो सकती है. अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं, जिसमें नदी में झाग बनी दिखती है. दिल्ली में यमुना नदी की सफाई एक बड़ा मुद्दा है. इसे लेकर अब अरविंद केजरीवाल ने एक्शन प्लान बताया है.Also Read - Delhi School Update: प्रदूषण से बुरा हाल- दिल्ली में अगले आदेश तक बंद रहेंगे सभी स्कूल-कॉलेज, NCR में भी लागू होगा यह फैसला

अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हम यमुना नदी को साफ करने के लिए तेजी से काम कर रहे हैं, फिर भी इसमें समय लगेगा. कुछ नए वाटर ट्रीटमेंट प्लांट (Water Treatment Plant) लगाए जा रहे हैं. सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (Sewer Treatment Plant) लगाए जाने का काम चल रहा है. जो प्लांट्स लगे हैं, उनकी क्षमता बढ़ाई जा रही है. जो काम लायक नहीं है या पुराने हैं, उन प्लांट्स को बदला भी जा रहा है.

It took 70 yrs for river Yamuna to become this dirty, it can’t be cleaned within 2 days. I had promised people in these Delhi polls that it would be cleaned by next polls. We’ve started work on war-footing. We have 6 action points over it, I’m personally monitoring it: Delhi CM pic.twitter.com/8gej4Cjsj1

