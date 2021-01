Delhi violence, kisan protests, Delhi, Paramilitary Forces, tractor rally, read fort, Delhi Police: देश की राजधानी दिल्‍ली में आज मंगलवार को गणतंत्र दिवस पर किसानों की ट्रैक्टर रैली के दौरान के हिंसक रूप धारण कर लेने के चलते सरकार ने दिल्ली में अतिरिक्‍त पैरामिलिट्री फोर्सेस की कंपनियां तैनात कर सकती है. इनके तैनात होने के साथ ही अर्ध सैनिक बलों की 15 कंपनियां हो जाएंगी. सरकार अब उपद्रवियों को नियंत्रित करने के लिए कड़ा कदम उठा सकती है. गृह मंत्रालय में हाई लेविल की मीटिंग हुई है. Also Read - Farmers' Tractor Rally Live Updates: गृह मंत्रालय में हाई लेवल मीटिंग, आगे की रणनीति पर हो रही चर्चा

सरकारी सूत्रों के मुताबिक, अर्धसैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली में तैनात किए जाने की संभावना है, ये कल भेजी गई उन कंपियों के साथ ही 15 कंपनियों के ऊपर होंगी. 5 कंपनियां आज स्टैंडबाय पर थीं. Also Read - Farmers Protest: कानून-व्यवस्था की मौजूदा स्थिति के मद्देनजर दिल्ली-NCR के कई इलाकों में इंटरनेट सेवाएं बंद

सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में किसानों की ‘‘ट्रैक्टर परेड’’ के हिंसक रूप धारण कर लेने के चलते दिल्ली-एनसीआर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवा निलंबित करने का मंगलवार को आदेश जारी किया. गृह मंत्रालय (MHA) के अधिकारियों ने कहा, इंटरनेट सेवाएं दिल्ली के सिंघू, गाजीपुर, टीकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उनसे लगे इलाकों में मध्य रात्रि तक बंद रहेंगी. Also Read - Delhi Traffic Update: किसानों की ट्रैक्टर रैली जारी, दिल्ली पुलिस Traffic Advisory जारी कर इन रास्तों से बचने की दी सलाह

इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित

गृह मंत्रालय (MHA) के मुताबिक, घू, गाजीपुर, टिकरी, मुकरबा चौक, नांगलोई और उनके आस-पास के क्षेत्रों में आज रात 11:59 PM तक इंटरनेट सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी. मंत्रालय ने कहा कि जन सुरक्षा व्यवस्था कायम रखने के लिए और जन आपात स्थिति को टालने के लिए इंटरनेट सेवाएं निलंबित करना आवश्यक था. गृह मंत्रालय ने कहा कि यह आदेश 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से रात 11 बज कर 59 मिनट तक प्रभावी रहेगा.

कई पुलिसकर्मी घायल

दिल्ली के पुलिस आयुक्त एसएन श्रीवास्तव ने न्‍यूज एजेंसी एएनआई कहा, ” कई दौर की बैठकों के बाद ट्रैक्टर रैली के लिए समय और मार्गों को अंतिम रूप दिया गया, लेकिन किसानों ने ट्रैक्टरों को तय समय और तय मार्गों से हटा दिया और बर्बरता की ओर बढ़ गए, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल हो गए. सार्वजनिक संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है.”

Additional companies of Paramilitary Forces are likely to be deployed in Delhi. These would be over and above 15 companies which were sent yesterday. 5 companies were on standby today: Govt sources

— ANI (@ANI) January 26, 2021