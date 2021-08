Afghan national Zara breaks down over Afghanistan situation: अफगानिस्‍तान (Afghanistan) में तालिबान (Taliban) के कब्‍जे से उस देश के लाखों- युवतियां बुरी तरह से हैरान और परेशान हैं, उनकी उम्‍मीदों का सूरज अब डूब गया है. अच्‍छी जिंदगी जीने की चाह लिए हुए लाखों अफगानी युवक- युवतियां स्‍वयं को बेहद असहाय और लाचार महसूस कर रहे हैं. ऐसा कुछ सामने आया है इस वीडियो से.. ये अफगानिस्‍तानी युवती जारा (Afghan national Zara) है, जो अपने देश में तालिबान के दोबारा कब्‍जे से बेहद दुखी है और अपने इस दर्द को बयां करते हुए वह फूट-फूटकर रो पड़ी. दिल्‍ली में मौजूद ज़ारा अपने देश के मौजूदा हालात से दुखी और भावुक हो रही है. भारत में (India) मौजूद जारा ने कहा, “… इतना असहाय, निराश और निराश कभी नहीं महसूस किया … हमारी सभी 20 साल की उपलब्धियां बस दिनों में धुल गई हैं.Also Read - अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे से बाइडन प्रशासन हैरान, ट्रंप ने बताया सबसे बड़ी हार

I wanted to serve my country after completing my studies…The Taliban are kind of allied with Pak & we’re in India, not safe to go back. But if we stay here, Indian govt will not grant us visas. We have become like a leaf, being pushed wherever the wind is: Afghan National Jawed pic.twitter.com/Vrvlg0qiAh

