Delhi, AIIMS: देश की राजधानी दिल्‍ली के सबसे बड़े सरकारी मेडिकल संस्‍थान यानि AIIMS-Delhi में आज मंगलवार को भारी हंगामा नजर आया. नर्स संघ के अध्यक्ष और नर्सिंग स्टाफ ने AIIMS के नर्सिंग अधिकारी हरीश काजला के निलंबन के के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है. संघ ने काजला का निलंबन तत्काल वापस लेने की मांग की है.Also Read - दो दिन के दिल्ली दौरे पर भगवंत मान, मोहल्ला क्लीनिक दौरे के बाद बोले- पंजाब में भी खुलेंगे इसी तरह के क्लीनिक

Delhi | AIIMS Nurses Union protests in response to the suspension of AIIMS nursing officer Harish Kajla, also the president of the nurses union of the hospital.

The union has demanded the immediate revocation of Kajla’s suspension. pic.twitter.com/5Tvpi6ECoL

— ANI (@ANI) April 26, 2022