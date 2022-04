दिल्ली के जहांगीरपुरी में धार्मिक जुलूस निकालने पर दो पक्षों में हुए पथराव, तोड़फोड़, गोलाबरी और आगजनी की हिंसक घटनाओं के बाद अब एमसीडी क्षेत्र में अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाएगी. ये अभियान आज बुधवार और गुरुवार को चलेगा, जिसमें अवैध निर्माण के खिलाफ बुलडोजर चलेगा. इस कार्रावाई के लिए एमसीडी ने दिल्ली पुलिस के 400 जवानों को कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात रखने के लिए कहा है.Also Read - जहांगीरपुरी हिंसा मामला: मुठभेड़ में आर्म्स सप्लायर गिरफ्तार, विवाद पर उठ रहे कई अनसुलझे सवाल, जानिए डिटेल्स

इधर अतिक्रमण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई पर एआईएमआईएम के अध्यक्ष और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए हैं. उन्होंने अब से कुछ घंटे पहले ट्वीट कर कहा कि भाजपा ने गरीबों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है. अतिक्रमण के नाम पर यूपी और एमपी की तरह दिल्ली में घरों को ढहाया जाएगा. कोई नोटिस नहीं, कोर्ट जाने का भी कोई मौका नहीं. सिर्फ गरीब मुसलमानों को जिंदा रहने की हिम्मत करने की सजा दी जा रही है.

ट्वीट में आगे कहा गया कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अपनी भूमिक स्पष्ट करनी चाहिए. ओवैसी ने आगे कहा कि क्या उनकी सरकार में डीडब्ल्यूडी 'डिमोलिशन ड्राइव' का हिस्सा है? क्या जहांगीरपुरी के लोगों ने इसके लिए वोट किया था?

BJP has declared war against the poorest. In the name of encroachment it’s going to destroy homes in Delhi like UP & MP. No notice, no opportunity to go to court, simply punishing poor Muslims for daring to stay alive. @ArvindKejriwal must clarify his dubious role 1/2 pic.twitter.com/Psw4Ol6IJb

— Asaduddin Owaisi (@asadowaisi) April 19, 2022