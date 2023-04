Air India की लंदन फ्लाइट के उड़ान भरते ही बेकाबू हुआ 25 साल का यात्री, लौटाना पड़ी फ्लाइट, दिल्ली पुलिस ने उतारकर हिरासत में लिया

Delhi Police, Kapurthala, Punjab, Delhi, Delhi London Flight, Air India flight, Air India, flight; एयर इंडिया (Air India)की दिल्ली से लंदन (Delhi London Fligh) जा रही फ्लाइट में हंगामा कर रहे 25 साल के एक युवक को दिल्ली पुलिस ने आज सोमवार को इंदिरा गांधी इंटर नेशनल एयरपोर्ट पर प्लेन से उतारकर (deboarded from the plane) हिरासत में लिया है. यह युवक पंजाब के कपूरथला का रहने वाला है.

एयर इंडिया ने जारी बयान में कहा, “एयर इंडिया की उड़ान एआई 111 दिल्ली-लंदन संचालित करने के लिए निर्धारित एक यात्री के गंभीर अनियंत्रित व्यवहार के कारण उड़ान भरने के तुरंत बाद दिल्ली लौट आई. मौखिक और लिखित चेतावनियों पर ध्यान न देते हुए, यात्री अनियंत्रित व्यवहार के साथ जारी रहा, जिसमें केबिन क्रू के दो सदस्य शारीरिक नुकसान पहुंचाना भी शामिल था. लैंडिंग पर यात्री को सुरक्षाकर्मियों को सौंप दिया गया. पुलिस में एक प्राथमिकी भी दर्ज की गई है “.