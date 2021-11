Air pollution in Delhi: दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो गई है. हालात इतने बिगड़ गए हैं कि नाराज सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने केंद्र सरकार को खरी खोटी सुनाते हुए दिल्ली में लॉकडाउन (Lockdown in Delhi) की बात तक कह दी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हालात इतने खराब हैं कि लोग घरों में भी मास्क लगा रहे हैं. इससे बेहतर है कि दो तीन तक के लिए लॉकडाउन लगा देना चाहिए.Also Read - SC ने पलटा हाईकोर्ट का फैसला- कहां; 'हमें खेद है, लेकिन 2 छात्रों के लिए NEET-UG परीक्षा दोबारा नहीं करवा सकते'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राजनीति और सरकार से इतर केंद्र सरकार को सोचने की ज़रूरत है. कुछ ऐसा होना चाहिए कि दो तीन दिन में राहत महसूस हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर हो चुकी है. तुरंत ही इसे लेकर इमरजेंसी डिसीजन होना चाहिए. कोई तात्कालिक कदम उठाया जाये. आगे के लिए क्या कदम उठाया जाना चाहिए, ये हम बाद में देखेंगे. फिलहाल इसका समाधान होना चाहिए.

Air pollution in Delhi | Supreme Court tells Centre that air quality in Delhi is in the ‘severe’ category and in another 2 to 3 days it will dip further. Take an emergency decision. We will look at a long term solution later, SC adds. pic.twitter.com/dpdn1P3R7Q

