Air Quality in Delhi: दिवाली के बाद से ही राजधानी दिल्ली में समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है. इसके साथ ही एनसीआर के शहरों नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' श्रेणी में है. शनिवार सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय क्षेत्र में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 355, मथुरा रोड क्षेत्र में 340 और नोएडा में 392 दर्ज किया गया. इससे पहले आनंद विहार में शुक्रवार देर रात वायु गुणवत्ता सूचकांक 464 दर्ज किया गया था. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के आंकड़ों के अनुसार, शुक्रवार शाम राष्ट्रीय राजधानी की समग्र वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही, क्योंकि शहर का वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 309 पर पहुंच गया.

