Delhi Air Pollution: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है. दिल्ली-एनसीआर के शहरों में नोएडा की हवा सबसे ज्यादा खराब है. गुरुवार सुबह वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 393 दर्ज किया गया. दिल्ली के कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 346 और गुरुग्राम में 333 दर्ज किया गया. सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च (सफर) के आंकड़ों के अनुसार, दिल्ली की वायु गुणवत्ता बुधवार को 'बहुत खराब' श्रेणी में रही और गुरुवार को हालात में कोई बदलाव नहीं आया है. कोहरे के साथ प्रदूषण की स्थिति लोगों को परेशान कर रही है.

बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए शहर के डॉक्टरों ने भी लोगों खासकर बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को घर के अंदर रहने की सलाह दी है. इस दौरान श्वसन संबंधी प्रभावों का गंभीर जोखिम होता है. दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने भी शहर में बढ़ते प्रदूषण के स्तर के बीच लोगों से घर से काम करने और निजी वाहनों के इस्तेमाल से बचने की अपील की है.

Air quality continues to dip in Delhi-NCR

Air Quality Index (AQI) presently at 393 in Noida (UP) in ‘Very Poor’ category,318 in Gurugram (Haryana) in ‘Very Poor’ category& 333 near Delhi Airport T3 in ‘Very Poor’ category

Delhi’s overall AQI currently at 346(Very Poor category) pic.twitter.com/MKODGHq0MM

