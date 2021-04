Delhi Covid Updates: देश में कोरोना का कहर जारी है. कोरोना के कहर को देखते हुए कई राज्यों में लॉकडआउन (Lockdown) और नाइट कर्फ्यू (Night Curfew) जैसी कड़ी पाबंदियां लगाई गई हैं. दिल्ली में भी वीकेंड लॉकडाउन लगाया है. दिल्ली में शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक वीकेंड कर्फ्यू (Weekend Curfew) लगा हुआ है. इस बीच केजरीवाल सरकार ने हरिद्वार कुंभ से वापस दिल्ली लौटने वाले लोगों के लिए बड़ा फैसला किया है. दिल्ली सरकार की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, ‘हरिद्वार कुंभ (Haridwar Kumbh 2021) से वापस राष्ट्रीय राजधानी में लौटने वाले लोगों को 14 दिन के होम क्वारेंटाइन में रहना होगा.’ दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (DDMA) की तरफ से जारी आदेश के अनुसार, ‘कुंभ मेले में भाग लेने के बाद हरिद्वार से लौट रहे दिल्ली के सभी निवासियों को राष्ट्रीय राजधानी आने पर 14 दिनों के लिए होम क्वारेंटाइन (Home Quarantine) में रहना जरूरी होगा.’ Also Read - UP Lockdown News: उत्तर प्रदेश में आज लॉकडाउन, जानें किन-किन चीजों की इजाजत और कहां है पाबंदी!

All Delhi residents, who visited Haridwar's Kumbh from 4th Apr till today or will be travelling today up till 30th Apr, are required to upload details (viz name, address in Delhi, contact no., ID proof, date of departure from Delhi & arrival here) on link at Delhi govt portal pic.twitter.com/vrzzfxK262

— ANI (@ANI) April 18, 2021