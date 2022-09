Delhi News: आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, एक तरफ उनके चार समर्थकों को हिरासत में ले लिया गया है तो दूसरी तरफ जांच एजेंसी एंटी करप्शन ब्यूरों ने अधिकारी के साथ हुई बदसलूकी का वीडियो जारी किया है. एजेंसी ने आरोप लगाया था कि अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने 16 सितंबर को जामिया नगर में AAP विधायक के आवास पर छापेमारी के दौरान भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के एक अधिकारी के साथ मारपीट की थी. आम आदमी पार्टी की तरफ से इसे झूठ करार दिया जा रहा था, जिसके बाद एसीबी की तरफ से वीडियो जारी किया गया है.Also Read - आप विधायक अमानतुल्लाह खान को चार दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, ACB करेगी पूछताछ

इस वीडियो में कुछ लोग अधिकारी से साथ धक्का मुक्की करते हुए उन्हें वापस जाने की बात कर रहे हैं. तीन से चार लोगों का समूह अधिकारी के साथ पहला धक्का मुक्की करता हुआ दिखाई दे रहा है. वीडियो के अनुसार जब अधिकारी वहां से जाते हैं तो धक्का मुक्की करने वाले लोग भी उनके पीछे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं. Also Read - AAP MLA अमानतुल्लाह की गिरफ्तारी पर बोले केजरीवाल, 'लगता है गुजरात में इन्हें ज्यादा तकलीफ हो रही है'

#WATCH | Delhi: Supporters of AAP MLA Amanatullah Khan manhandled an Anti Corruption Bureau official during raids at the residence of the AAP MLA in Jamia Nagar, on 16th September.

(Video Source: ACB) pic.twitter.com/dcyKv5LXTQ

— ANI (@ANI) September 18, 2022