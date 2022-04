दिल्ली के सत्यनिकेतन एरिया में एक निर्माणाधीन इमारत के गिरने की सूचना मिल रही है. फिलहाल, मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है. फिलहाल, हादसे के कारणों का खुलासा नहीं हुआ है. फायर विभाग के लोग मौके पर लोगों को बचाने में जुटे हैं. हादसे में 5 मजदूरों के फंसे होने की आशंका है. हालांकि, हादसे में ये लोग घायल हैं या नहीं, इस बारे में भी अभी कोई आधिकारिक सूचना नहीं है. जानकारी के मुताबिक सत्य निकेतन एरिया में दोपहर को एक निर्माणाधीन इमारत अचानक से गिर गई. जिसके बाद लोगों ने तुरंत अधिकारियों को सूचित किया. मौके पर राहत और बचाव का कार्य जारी है.Also Read - दिल्ली के सब्जी मंडी रेलवे गोदाम में लगी भीषण आग; देखें VIDEO

A rescue operation is underway at Satya Niketan where an under-construction building collapsed. pic.twitter.com/DAE7cCcq64

— ANI (@ANI) April 25, 2022