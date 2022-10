नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने शहर के उत्तर पूर्वी हिस्सों में फरवरी 2020 में हुए दंगों (Delhi riots 2020) के दौरान खुफिया ब्यूरो (आईबी) के अधिकारी अंकित शर्मा (IB officer Ankit Sharma) की हत्या में शामिल 34 वर्षीय शख्स को तेलंगाना से गिरफ्तार किया है. अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि आरोपी मुंजतजिम उर्फ मूसा कुरैशी (Munjatjim alias Musa Qureshi) चांद बाग का रहने वाला है. उसे तेलंगाना (Telangana) में मीरपेट के गायत्री नगर से सोमवार को गिरफ्तार किया गया. आईबी के अधिकारी शर्मा पर धारदार हथियार से 52 बार वार किए गए थे.Also Read - SSC Constable Admit Card 2022: एसएससी ने जारी किया कॉन्स्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड

कुरैशी फरवरी 2020 से ही फरार था. इस वजह से उसे भगोड़ा घोषित कर दिया गया था और उसकी सूचना देने पर 50 हजार रुपए का इनाम घोषित किया गया था. पुलिस के मुताबिक, 25 फरवरी 2020 को दंगों के दौरान चांद बाग की पुलिया पर भीड़ ने शर्मा की बर्बर हत्या कर दी थी. पुलिस ने बताया कि हत्या के बाद उनका शव पास के ही एक नाले में फेंक दिया गया था, जिसे अगले दिन यानी 26 फरवरी को बरामद कर लिया गया. Also Read - धर्म परिवर्तन मामला: दिल्ली पुलिस मंगलवार को पूर्व मंत्री राजेंद्र पाल गौतम से करेगी पूछताछ, नोटिस जारी

Special Cell on Oct 10 arrested a wanted accused identified as Munjtajim from Telangana’s Meerpet in connection with the murder case of IB staffer Ankit Sharma. He was carrying a reward of Rs 50,000: Delhi Police

