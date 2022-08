Anna Hazare Letter To Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सियासी गुरू कहे जाने वाले समाजसेवी अन्ना हजारे ने दिल्ली सरकार की शराब नीति के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. उन्होंने अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर दिल्ली में शराब की दुकानों को बंद करने को कहा है. उन्होंने शराब की दुकाने खोले जाने को लेकर केजरीवाल के आचरण पर भी सवाल उठाया है.Also Read - मनीष सिसोदिया के लॉकर की CBI कर रही जांच, पत्नी संग डिप्टी सीएम पहुंचे बैंक | Watch Video

अन्ना हजारे ने दिल्ली दिल्ली की आबकारी नीति और कथित शराब घोटाले पर निशाना साधते हुए सीएम केजरीवाल को चिट्ठी लिखी है. उन्होंने शराब से जुड़ी समस्याओं पर उन्हें सुझाव भी दिया है और शराब की दुकानों को तुरंत बंद करने को भी कहा है. अन्ना ने चिट्ठी अरविंद केजरीवाल को संबोधित करते हुए लिखा कि आपकी कथनी और करनी में फर्क है.

अन्ना ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ‘आपने ‘स्वराज’ नाम की किताब में बड़ी आदर्शवादी बातें लिखी थीं, तब आपसे बड़ी उम्मीदें थीं. लेकिन राजनीति में जाकर और मुख्यमंत्री बनने के बाद आप आदर्श विचारधारा को भूल गए हैं. ऐसा लगता है.’ अन्ना ने अपनी चिट्ठी में लिखा – ‘जिस प्रकार शराब का नशा होता है, उस प्रकार सत्ता का भी नशा होता है. आप भी सत्ता के नशे में डूब गए हो, ऐसा लग रहा है.’ Also Read - Top 10 News 30th August: दिल्ली विधानसभा परिसर में रात भर AAP और BJP के विधायकों का धरना प्रदर्शन, LG के इस्तीफे की मांग

Anna Hazare writes to Delhi CM Kejriwal over New Liquor Policy

"Had expected a similar policy(like Maharashtra's). But you didn't do it.People seem to be trapped in a circle of money for power&power for money. It doesn't suit a party that emerged from a major movement,"he writes pic.twitter.com/4yTvc0XI5K

— ANI (@ANI) August 30, 2022