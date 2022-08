Anurag Thakur, Manish Sisodia, liquor scam, Arvind Kejriwal, AAP, BJP, Politics, CBI Raid, ED, Delhi CM, Excise Policy Case: केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शनिवार को दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया पर पलटवार करते हुए उनके नाम को लेकर तंज कसते हुए उन्हें ”मनी श्श्श…MONEY SHH” बताया और उन पर पैसा बनाने तथा चुप्पी साधने का आरोप लगाया. केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रीय राजधानी में हुए कथित ‘शराब घोटाले का मास्टरमाइंड’ करार दिया है.Also Read - अनुराग ठाकुर ने पूछाः शराब घोटाले के आरोपियों के मनीष सिसौदिया से क्या रिश्ते हैं ?

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा, शराब घोटाले के नंबर 1 आरोपी मनीष सिसोदिया (दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता) हैं, लेकिन सरगना अरविंद केजरीवाल (दिल्ली सीएम) हैं। आज की प्रेस कांफ्रेंस में साफ दिख रहा था कि घोटाले के बाद उनके चेहरे का रंग कैसे चला गया. वह किसी सवाल का जवाब भी नहीं दे पाए.

#WATCH | “Manish Sisodia might have now changed the spelling of his name too. Now it is – M O N E Y SHH,” says Union Minister Anurag Thakur

CBI officials raided the residence & office of Delhi Deputy CM Manish Sisodia for 14 hours in the Excise policy case, yesterday, August 20. pic.twitter.com/NNFf6xQr88

