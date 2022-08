नई दिल्ली: शराब नीति पर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की ओर से उन्हें लिखे गए पत्र के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को कहा कि बीजेपी अब मेरी सरकार को निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रही है. केजरीवाल ने कहा कि पंजाब विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा ने उन्हें “आतंकवादी” करार दिया और “जब किसी ने उन पर विश्वास नहीं किया तो वे कुमार विश्वास को ले आए. उन्होंने आरोप लगाया, अब वे मेरी सरकार को निशाना बनाने के लिए अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे है.Also Read - Jharkhand Political Crisis: झारखंड से आए यूपीए के 40 विधायकों ने छत्तीसगढ़ में डेरा डाला

बता दें कि हजारे ने मंगलवार को केजरीवाल को पत्र लिखकर दिल्ली की आबकारी नीति 2021-2022 की आलोचना की थी और कहा था कि लगता है कि मुख्यमंत्री ‘ सत्ता के नशे में चूर लगते हैं.’ उन्होंने कहा कि नई नीति से शराब की बिक्री और खपत को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा. Also Read - दिल्ली की तर्ज पर तमिलनाडु में मॉडल स्कूल, स्टालिन के बुलावे पर तमिलनाडु जाएंगे केजरीवाल

BJP using Anna Hazare to target me, claims Kejriwal

Read @ANI Story | https://t.co/dvrMS3jyTF#ArvindKejriwal #AnnaHazare #ManishSisodia #BJP pic.twitter.com/C4dqNCT2wh

— ANI Digital (@ani_digital) August 30, 2022