दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) आज दिल्लीवासियों के लिए कुछ बड़ा ऐलान करेंगे. दिल्ली के मुख्यमंत्री ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है. केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा, 'दोपहर 12 बजे दिल्ली की जनता के लिए बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान करूंगा'. हालांकि केजरीवाल किस चीज घोषणा करने जा रहे हैं इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है.

I will make a big and an imp announcement for the people of Delhi at 12 noon

— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) July 6, 2022