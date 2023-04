मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था, उसी दिन मैं जान गया था कि अगला नंबर मेरा होगा: अरविंद केजरीवाल

Arvind Kejriwal, CBI, Delhi Assembly, Excise Policy Case, AAP, Delhi: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आज शनिवार को आबकारी नीति मामले (Excise Policy Case) पर सीबीआई द्वारा तलब (CBI summons ) किए जाने पर आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस में पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार और केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा कि सीबीआई, ईडी ने आबकारी नीति मामले में गुमराह कर रहीं हैं. उन्होंने कहा, मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था, उसी दिन मैं जान गया था कि अगला नंबर मेरा होगा.

केजरीवाल ने कहा , कल सीबीआई के समक्ष पेश होऊंगा, अगर केजरीवाल चोर है तो फिर कोई भी भ्रष्टाचार मुक्त नहीं है.

दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा, सीबीआई, ईडी ने आबकारी नीति मामले में अदालत में झूठे हलफनामे दायर किए, वे मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रही हैं. केजरीवाल ने कहा, ईडी, सीबीआई ने 100 करोड़ रुपये की घूस लेने का आरोप लगाया. उन्होंने 400 से अधिक छापे मारे, लेकिन यह राशि नहीं मिली.

दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने कहा, मनीष सिसोदिया पर उनके 14 फोन नष्ट करने का आरोप है. अब ईडी कह रहा है कि उसमें से 4 फोन उनके पास हैं और सीबीआई कह रही है कि 1 फोन उनके पास है, अगर उसने उन फोन को नष्ट कर दिया है, तो उन्हें (सीबीआई और ईडी) फोन कैसे मिले. ये एजेंसियां कोर्ट से झूठ बोल रही हैं.