Arvind Kejriwal Video: दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने कभी दोस्त रहे कवि और आम आदमी पार्टी के संस्थापक सदस्यों में शामिल कुमार विश्वास के आरोपों पर जवाब देते हुए कहा है कि वो तो हास्य कवि हैं, कुछ भी बोलते रहते हैं. उनके बयानों को अब पीएम नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने गंभीरता से लिया है, जो काफी दिलचस्प और हास्यास्पद है. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझे आतंकवादी कहा गया है, आपने कभी इतना स्वीट आतंकवादी देखा है जो जनता के लिए काम करता है, अस्पताल बनवाता है, लोगों को फ्री बिजली देता है, लोगों की सेवा करता है. उस कवि का शुक्रिया जिसने इस स्वीट आतंकी को पकड़ लिया है. अगर मैं आतंकी हूं तो मुझपर कार्रवाई करो ना…आजतक कोई ऐसा आतंकवादी पैदा ही नहीं हुआ होगा.Also Read - Assembly Elections 2022: पंजाब-यूपी में 20 फरवरी को है मतदान, आज शाम तक चलेगी बयानों की तीरंदाजी

केजरीवाल ने कहा कि ये सारे लोग एक साथ हो गए हैं और सब मिलकर मुझपर आरोप लगा रहे हैं कि 10 साल से केजरीवाल देश के दो टुकड़े करेगा और एक हिस्से का प्रधानमंत्री बन जाएगा. ये तो सबसे हास्यास्पद बयान और आरोप है. Also Read - कुमार विश्वास के बयान के बाद गरमायी पंजाब की राजनीति, चन्नी ने की पीएम से निष्पक्ष जांच कराने की मांग

#WATCH | AAP Convener Arvind Kejriwal responds to allegations of his former party colleague & poet Kumar Vishwas.

"This is comedy. If their allegations are to be believed, I am a big terrorist. In this case, what were security agencies doing in last 10 years," he says. pic.twitter.com/G2Nzws2VCe

— ANI (@ANI) February 18, 2022