Delhi Coronavirus Update: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के बेकाबू होते मामलों के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) ने आपात बैठक की. बैठक के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि कोरोना के ट्रेसिंग और ट्रैकिंग बढ़ाने की जरूरत है.

उन्होंने कहा कि देश में बढ़ते कोरोना मामलों के मद्देनज़र दिल्ली में वैक्सिनेशन को अब युद्ध स्तर पर बढ़ाया जाएगा.

Vaccination is being done in about 500 centres in Delhi, it'll be doubled to 1000. In centres, especially govt centres, vaccination is being done from 9 am to 5 pm. Now the hrs are being increased from 9 am to 9 pm so that more & more people can be vaccinated: Delhi CM#COVID19

— ANI (@ANI) March 18, 2021