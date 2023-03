दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री बनीं आतिशी, केजरीवाल ने सौरभ भारद्वाज को सौंपा स्वास्थ्य मंत्रालय का जिम्मा

आतिशी मार्लेना (Atishi Marlena) दिल्ली की नई शिक्षा मंत्री बन गई हैं. वहीं, स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौरभ भारद्वाज (Saurabh Bharadwaj) को सौंपा गया है. दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना (VK Saxena) ने गुरुवार को दोनों नेताओं का मंत्री पद की शपथ दिलाई. शिक्षा मंत्रालय के अलावा आतिशी को PWD, बिजली और पर्यटन विभाग का कार्यभार सौंपा गया है. वहीं, सौरभ भारद्वाज को स्वास्थ्य के साथ-साथ जल-उद्योग और शहरी विकास मंत्रालय का की जिम्मेदारी भी दी गई है.

Newly appointed Delhi minister Atishi allotted Education, PWD, Power and Tourism portfolios; Saurabh Bharadwaj gets Health, Water and Industries and Urban Development. — ANI (@ANI) March 9, 2023

दोनों मंत्रियों को दिल्ली कैबिनेट में मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन की जगह शामिल किया गया है. मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन फिलहाल भ्रष्टाचार के अलग-अलग मामलों के आरोपी हैं और दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं.