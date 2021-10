Murti Visarjan Par Rok: दिल्ली में मूर्ती विसर्जन पर रोक लगा दी गई है. यमुना नदी (Yamuna River) में मूर्ति विसर्जन की अनुमति नहीं होगी. इसके साथ ही किसी भी सार्वजनिक स्थान पर मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाई गई है. ये फैसला दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी (Delhi Pollution Control Committee) ने लिया है. इसके लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण कमेटी ने पूरी गाइडलाइन जारी की है.Also Read - अयोध्या में दुर्गा पूजा पंडाल में हमलावरों ने चलाई गोलियां, एक की मौत, तीन घायल

बता दें कि आज नवमी है. दुर्गा पूजा के बाद मूर्तियों को सार्वजनिक जलाशयों में विसर्जित करने की अनुमति नहीं होगी. यमुना नदी सहित किसी भी नदी, तालाब, झील और सार्वजनिक कुओं में मुत्री विसर्जित नहीं की जा सकती हैं. अधिकारियों ने इसके पीछे प्रदूषण को वजह बताई है. गाइडलाइन के अनुसार, मूर्तियों में बेहद हानिकारक केमिकल्स होते हैं. ये पानी को बेहद ज़हरीला बना देते हैं. इससे पानी की गुणवत्ता ख़राब हो जाती है. Also Read - Durga Puja: ‘बुर्ज खलीफा’ पंडाल बंद किया गया, पुलिस ने इस वजह से उठाया कदम

