BBC Documentary Row: जेएनयू में मचा बवाल, ब्लैकआउट-इंटरनेट बंद, छात्रों की जिद और पत्थरबाजी-10 प्वाइंट्स में जानिए

BBC documentary row: जवाहर लाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) में एक बार फिर से बवाल मचा है. गुजरात दंगों पर बनी बीबीसी की बैन डॉक्यूमेंट्री ‘India: The Modi Question’ की स्क्रीनिंग को लेकर छात्र आपस में भिड़ गए, जिससे कैंपस में तनाव के हालात हैं. एक गुट के छात्रों का आरोप है कि डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों पर पथराव किया गया, इंटरनेट बंद करने के साथ ही बिजली भी काट दी गई. थोड़ी देर के बाद कैंपस में बिजली बहाल कर दी गई, लेकिन इस बीच स्क्रीनिंग देखने वाले छात्रों पर पथराव किया गया.

अभी तक इस बवाल पर जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है और ना ही स्टूडेंट यूनियन ने भी कोई औपचारिक बयान जारी नहीं किया है, लेकिन कैंपस में छात्रों का विरोध प्रदर्शन तेज हो गया है.